В Подпорожском районе помогут женщине и ее ребенку получить жилье

Губернатор Ленобласти поручил обеспечить женщину жильем, чей дом три года назад был признан аварийным.

На «прямую линию» с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко дозвонилась жительница Подпорожского района, пожаловавшаяся, что не может получить жилье. Дом женщины, где она проживает с ребенком, признан уже три года аварийным.

Глава региона поручил разобраться в ситуации местной жительницы. Женщине или подберут квартиру под найм на первое время, или же сразу выделят жилье.

Также губернатор поручил профильному комитету подготовить перечень аварийного жилья, которое было исключено из федеральной программы расселения. Такие дома, заявил глава региона, нужно будет расселять за счет областного и муниципальных бюджетов.