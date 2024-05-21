Россиянам при увольнении будут платить компенсации за неиспользованные отгулы

Соответствующие изменения в ТК РФ поддержал Минтруд.

Минтруд РФ хочет обязать работодателей выплачивать компенсации сотрудникам при увольнении за неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни, пишет портал «Известия».

При этом стоит учитывать, что работа в выходные и праздничные дни, согласно закону, должна оплачиваться в двойном размере.

Сейчас правила компенсации за неиспользованные отгулы в ТК РФ не предусмотрена, как и порядок отдыха граждан за работу во внеурочное время. В итоге граждане лишаются как выходных, так и оплаты за труд в нерабочее время.