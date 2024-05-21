Зеленский сделал заявление об истечении срока его полномочий

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава киевского режима считает, что он по-прежнему является президентом Украины.

20 мая срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально подошел к концу. Однако глава киевского режима уверен, что это не так.

Мои пять лет (на посту президента) еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — цитирует Зеленского Reuters.

Отметим, Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, выборы главы государства должны были пройти 31 марта 2024 года.

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