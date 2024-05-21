Зеленский сделал заявление об истечении срока его полномочий

Глава киевского режима считает, что он по-прежнему является президентом Украины.
20 мая срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально подошел к концу. Однако глава киевского режима уверен, что это не так.
Мои пять лет (на посту президента) еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — цитирует Зеленского Reuters.
Отметим, Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, выборы главы государства должны были пройти 31 марта 2024 года.
Вам будет интересно
В 2024 году ЕС может направить на это до 3 млрд евро. Европейский союз одобрил использование доходов от инвестиций российских активов...
21.05.2024 39