Глава киевского режима считает, что он по-прежнему является президентом Украины.

20 мая срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально подошел к концу. Однако глава киевского режима уверен, что это не так.

Мои пять лет (на посту президента) еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — цитирует Зеленского Reuters

Отметим, Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, выборы главы государства должны были пройти 31 марта 2024 года.