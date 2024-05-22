Ленобласть — в топ-7 регионов страны по живописности автомобильных маршрутов

Эксперты сервиса «Туту» составили рейтинг регионов с самыми красивыми пейзажами для летних путешествий на машине. Ленобласть оказалась в числе лидеров топа.

Сервис советует туристам, посетившим Ленобласть, отправиться в путешествие через трассу «Сортавала», которая обеспечивает путешественникам невероятные виды на Ладожское озеро. Чтобы в полной мере насладиться всеми красотами региона, эксперты рекомендуют планировать поездку по этому маршруту не менее чем на 7-8 дней.

При этом начать путь лучше из Санкт-Петербурга, направившись в сторону Приозерска. По пути обязательно стоит посетить остров Коневец, правда, придется пересесть на катер, но это точно того стоит.