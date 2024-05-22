Жители города в Запорожье пожаловались на симптомы отравления после обстрела со стороны ВСУ

Местные жители жаловались на трудности с дыханием и рвоту.

После обстрела Каменки-Днепровской в Запорожской области со стороны ВСУ местные жители начали обращаться в больницы с жалобами на симптомы отравления. Об этом РИА Новости рассказали координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. <…> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота, — сообщил он.