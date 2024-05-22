По словам главреда RT, украинские военнопленные уже четыре месяца не могут вернуться на родину из-за Киева.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что имеет список из 500 военнослужащих Украины, находящихся сейчас в плену в ВС РФ. Однако киевский режим не спешит вызволять своих граждан.

У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек (членов террористической организации, запрещенной в России) и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны. В списках — ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером. Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться, — цитирует Симоньян РИА Новости.