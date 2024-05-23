Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ

Автор: Гузель Галимова
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Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.

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Вадим Шамарин. Фото: Министерство обороны РФ

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. По его результатам генерал-лейтенанта доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

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