Заместитель министра обороны России задержан за взятку

Следственный комитет 23 апреля сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель СК Светлана Петренко не привела подробностей дела и задержания в интересах следствия. Минобороны в 13:15 опубликовало фотографии с коллегии ведомства под руководством Сергея Шойгу, на которой присутствовал и Тимур Иванов.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. По его словам, в известность заранее был поставлен Сергей Шойгу.

Тимур Иванов в 1999-2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области. С 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» – строительный холдинг Минобороны. Замминистра обороны – с 2016 года.