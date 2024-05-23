Организаторов нелегальной миграции задержали в Петербурге

После серии обысков задержана 54-летняя жительница Санкт-Петербурга, занимавшаяся организацией нелегальной миграции. Вместе с ней арестованы сотрудники частного агентства занятости – три женщины и мужчина в возрасте 20-56 лет.

По версии следствия, агентство заключило договоры аутстаффинга с 19 крупными производствами Санкт-Петербурга. Когда компаниям требовалась рабочая сила, преступники выставляли объявления и помогали иностранцам незаконно легализоваться в России.

Частное агентство занятости занималось фиктивной постановкой на миграционный учет и получением трудового патента. Формально иностранцы числились работниками этой компании, но работали на различных производствах.

Криминальный бизнес принес фигурантам десятки миллионов дохода. С марта 2022 года преступники легализовали не менее 1,5 тысяч иностранцев.