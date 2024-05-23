В Петербурге в этом году откроется магазин с товарами бывших поставщиков IKEA

Первый магазин сети «Гуд лакк», которая продает мебель бывших поставщиков IKEA, откроется в Петербурге в этом году.

Глава розничного подразделения проекта «Гуд лакк» Антон Колчин подтвердил, что компания находится в поиске недвижимости площадью до 1000 кв. м. Он уточнил, что в Петербурге будет создан собственный склад, чтобы вся мебель была доступна к заказу в день покупки. В планах компании до 2025 года открыть до трех магазинов «Гуд лакк» в городе.

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Пока что магазины работают лишь в двух ТЦ Москвы. По франшизе ведут деятельность магазины в Калининграде, Якутске и Махачкале.