В Кремле отреагировали на задержания чиновников Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «борьба с коррупцией — это последовательная работа», которая ведется постоянно на всех уровнях власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания должностных лиц Минобороны РФ. Представитель Кремля заявил, что в данном случае нет никакой «кампанейщины».

Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень, — цитирует Пескова РИА Новости.