Эксперт назвал ответные меры РФ на использование Европой замороженных активов

Аналитик считает, что Россия может прибегнуть к национализации иностранных предприятий из недружественных стран.
Использование Евросоюзом доходов от реинвестирования замороженных активов РФ вынудит нашу страну прибегнуть к ответным мерам. Среди них — национализации иностранных компаний, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
К примеру, активы российской «дочки» австрийской группы Raiffeisen Bank International, на конец первого квартала 2024 года составили 21,1 млрд евро — всего 10,4% активов всей группы, тогда как посленалоговая прибыль за этот период достигла 326 млн евро — 45,2% посленалоговой прибыли всей группы. Понятно, что утрата российского бизнеса в той или иной форме будет крайне неприятна австрийской группе», — цитирует эксперта «МК».
Вам будет интересно
В частности, Европа продолжает покупать у РФ удобрения. За месяц объем поставок вырос сразу на 4%. В марте Евросоюз приобрел российских...
22.05.2024 68