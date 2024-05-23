Эксперт назвал ответные меры РФ на использование Европой замороженных активов

Аналитик считает, что Россия может прибегнуть к национализации иностранных предприятий из недружественных стран.

Использование Евросоюзом доходов от реинвестирования замороженных активов РФ вынудит нашу страну прибегнуть к ответным мерам. Среди них — национализации иностранных компаний, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

К примеру, активы российской «дочки» австрийской группы Raiffeisen Bank International, на конец первого квартала 2024 года составили 21,1 млрд евро — всего 10,4% активов всей группы, тогда как посленалоговая прибыль за этот период достигла 326 млн евро — 45,2% посленалоговой прибыли всей группы. Понятно, что утрата российского бизнеса в той или иной форме будет крайне неприятна австрийской группе», — цитирует эксперта «МК».