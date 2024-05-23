VK Видео и Русский музей с помощью нейросетей «оживили» сюжет картины, сделав мини-фильм по мотивам «Перехода Суворова через Альпы»

VK Видео и Русский музей с помощью AI создали короткометражный фильм по мотивам картины Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Впервые искусственный интеллект был применён, чтобы оживить сюжет и героев знаменитого полотна. Зрители смогут не только увидеть, как оживают герои картины, но и услышать историю её появления. Фильм уже доступен к просмотру в VK Видео.

Благодаря проекту зрителям представится возможность увидеть, как разворачивались предшествующие этому эпизоду события, понять, что именно вдохновило в этой истории художника.

Митя Лёвин, креативный директор по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK:

Молодое поколение совсем по-другому воспринимает информацию. Быстрее, динамичнее, короче. Они любят учиться, но предпочитают минутные образовательные видео скучным длинным лекциям. Поэтому использование коротких видео в формате слешера для знакомства с историей и искусством — весьма эффективный метод привлечения внимания и обучения. Этот проект, объединяющий искусство, технологии AI и образование, открывает новые возможности для интерактивного обучения и позволяет зрителям погрузиться в мир истории через современную призму в формате блокбастера.

Для создания фильма видеоплатформа и музей использовали не только искусственный интеллект. Популярный культуролог и искусствовед Анастасия Четверикова собрала важные детали о героях и нюансы того, что изображено на картине, специалисты составили сценарий и раскадровку, и только потом технология помогла визуализировать сюжет мирового шедевра.

Анастасия Четверикова, культуролог, искусствовед:

Хотя ИИ и раньше использовали для анимирования шедевров живописи, никто не рассказывал целую историю картины, придав ей экшен, — так делают только в кино. В этом и есть уникальность нашего проекта. Мы применили ИИ к новому познанию творчества. Это позволяет всмотреться в детали, которых мы все раньше не замечали, почувствовать эмоции героев сюжета, сопереживать им. И это отличное упражнение в восприятии искусства.

Юбилейная выставка Василия Сурикова будет открыта в Русском музее в Корпусе Бенуа до 10 июня. Посетители увидят более 120 произведений мастера. Данная экспозиция — крупное событие для российской культуры, так как последняя масштабная выставка Сурикова прошла почти 90 лет назад.

Анна Цветкова, заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности:

Русский музей активно применяет в своей работе новейшие технологии. Синтез технологий и искусства — это направление, которое становится всё актуальнее и перспективнее, это важный вектор развития для будущего отечественной культуры. Мы рады принять участие в этом проекте и верим, что он поможет поддержать интерес молодёжи не только к Русскому музею, но и к великому искусству нашей страны в целом.

VK Видео не в первый раз знакомит пользователей с историческими фактами. В марте платформа запустила эксклюзивный документальный цикл «Одна безумная история». В каждом выпуске проекта ведущий Евгений Чебатков рассказывает о самых абсурдных исторических событиях СССР.