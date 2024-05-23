В России активизировались мошенники на фоне начавшегося периода сдачи ЕГЭ

В соцсетях выявлены десятки мошеннических групп, предлагающих помощь в сдаче экзаменов.

В начавшийся период сдачи ЕГЭ в интернете появилось не менее 60 групп и аккаунтов, предлагающих приобрести ответы на экзамены. Стоимость такой «помощи» составляет в пределах 500 — 2500 рублей.

Эксперт Евгений Егоров в беседе с «Газетой.ру» предупреждает, что подобные группы являются мошенническими. Поддавшиеся обману рискуют потерять не только деньги, но и персональные данные.