В России активизировались мошенники на фоне начавшегося периода сдачи ЕГЭ

В соцсетях выявлены десятки мошеннических групп, предлагающих помощь в сдаче экзаменов.
В начавшийся период сдачи ЕГЭ в интернете появилось не менее 60 групп и аккаунтов, предлагающих приобрести ответы на экзамены. Стоимость такой «помощи» составляет в пределах 500 — 2500 рублей.
Эксперт Евгений Егоров в беседе с «Газетой.ру» предупреждает, что подобные группы являются мошенническими. Поддавшиеся обману рискуют потерять не только деньги, но и персональные данные.
Вам будет интересно
Пользователям советуют игнорировать сообщения о якобы удалении аккаунта в мессенджере. В Telegram появился новый способ обмана пользователей. Потенциальным жертвам рассылаются уведомления...
20.05.2024 100