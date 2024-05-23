В АТОР отреагировали на решение Норвегии запретить въезд россиянам в страну

В ассоциации отметили, что турпоток из России в северную страну был всегда мал.

Российская туристическая отрасль мало потеряет от решения Норвегии запретить въезд гражданам РФ в страну. Об этом заявил вице-президент Ассоциации турагентств России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

Визы в Норвегию всегда выдавались плохо. Даже в лучшие годы, когда туристы ездили на фьорды, разрешение в подавляющем большинстве случаев выдавалось на срок поездки плюс несколько дней. Нынешнее решение Норвегии неприятное, но оно абсолютно политическое и не критическое для туротрасли РФ, — считает глава ассоциации.