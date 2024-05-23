Габитов о налоговых изменениях в России: «В центре внимания остается социальная сфера»

Председатель Общественной палаты Ленобласти рассказал о плюсах поправок в налоговое законодательство страны.
В России готовится реформа налогового законодательства. Как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, налоговые изменения позволят более эффективно совершенствовать социальные программы, рассчитанные на семьи с детьми с небольшими доходами.
Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов считает, что анонсированные изменения в налоговое законодательство действительно необходимы. Это позволит оказывать поддержку населению в гораздо больших объемах.
Средства от дополнительных налогов будут направлены на финансирование нацпроектов, повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и развитие социальной инфраструктуры, — заявил Габитов.
Политик отметил и то, что важные перемены в законодательстве выносятся на общественное обсуждение.
«Очень важно что этот вопрос обсуждается открыто и с депутатами, и с общественностью, что даёт уверенность во взвешенном принятии решений», — добавил председатель ОП Ленобласти.
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