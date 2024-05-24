Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста

Автор: Гузель Галимова
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Два теплохода столкнулись сегодня ночью, 24 мая, в акватории Невы у Благовещенского моста.

Установлено, что один теплоход во время туристической прогулки при развороте столкнулся с другим теплоходом, в результате чего тот врезался в опору переправы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста Теплоходы, Петербург, нева, Благовещенский мост
Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста Теплоходы, Петербург, нева, Благовещенский мост
Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста Теплоходы, Петербург, нева, Благовещенский мост
Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста Теплоходы, Петербург, нева, Благовещенский мост
Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста Теплоходы, Петербург, нева, Благовещенский мост
Фото: УТ МВД России по СЗФО

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что капитаны судов были трезвы. По факту случившегося проводится проверка.

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Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста Теплоходы, Петербург, нева, Благовещенский мост
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