Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста

Два теплохода столкнулись сегодня ночью, 24 мая, в акватории Невы у Благовещенского моста.

Установлено, что один теплоход во время туристической прогулки при развороте столкнулся с другим теплоходом, в результате чего тот врезался в опору переправы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Фото: УТ МВД России по СЗФО

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что капитаны судов были трезвы. По факту случившегося проводится проверка.