Два теплохода столкнулись на Неве у Благовещенского моста

Два теплохода столкнулись сегодня ночью, 24 мая, в акватории Невы у Благовещенского моста.
Установлено, что один теплоход во время туристической прогулки при развороте столкнулся с другим теплоходом, в результате чего тот врезался в опору переправы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Фото: УТ МВД России по СЗФО
В результате происшествия никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что капитаны судов были трезвы. По факту случившегося проводится проверка.
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