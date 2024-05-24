Петербуржец напал на росгвардейца с вилкой

Работники кафе на Гончарной улице в Санкт-Петербурге 22 мая обратились в правоохранительные органы, сообщив, что в заведении находится дебошир.
Мужчина пытался ударить бармена ножом, угрожал персоналу расправой. На место прибыли росгвардейцы, при виде которых нетрезвый 25-летний хулиган убрал нож.
В момент задержания дебошир схватил со стола вилку и попытался ударить ей сотрудника вневедомственной охраны. Правоохранитель смог уклониться от удара, а его коллеги надели на петербуржца наручники.
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23.06.2022 2936