Петербуржец напал на росгвардейца с вилкой

Работники кафе на Гончарной улице в Санкт-Петербурге 22 мая обратились в правоохранительные органы, сообщив, что в заведении находится дебошир.

Мужчина пытался ударить бармена ножом, угрожал персоналу расправой. На место прибыли росгвардейцы, при виде которых нетрезвый 25-летний хулиган убрал нож.

В момент задержания дебошир схватил со стола вилку и попытался ударить ей сотрудника вневедомственной охраны. Правоохранитель смог уклониться от удара, а его коллеги надели на петербуржца наручники.