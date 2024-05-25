Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 26 мая

В воскресенье, 26 мая, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 26 мая с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для пропуска вниз по реке составов «ОТ-2078», «Капитан Манжолин» и «ОТА-862». В случае задержки судов разводку перенесут на 27 мая.

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