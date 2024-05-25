Спасатели вытащили тело из озера Суходольское

В экстренные службы поступила информация, что в озере Суходольское в районе поселка Удальцово обнаружено тело человека.
На место отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Спасатели транспортировали тело мужчины на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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