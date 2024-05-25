Спасатели вытащили тело из озера Суходольское

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В экстренные службы поступила информация, что в озере Суходольское в районе поселка Удальцово обнаружено тело человека.

photo_2024-05-25 10.14.33
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

На место отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Спасатели транспортировали тело мужчины на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Вам будет интересно
Спасатели вытащили тело из озера Суходольское Приозерский район, озеро Суходольское, найдено тело, Ленобласть, аварийно-спасательная служба
Управляющий ПВЗ в Петербурге подменил 11 оригинальных iPhone на подделки
Полиция Петербурга задержала 19-летнего управляющего пункта выдачи заказов, который подменил дорогостоящие смартфоны дешевыми подделками. Как рассказали в ГУ МВД по СПб...
23.05.2024 106
Автор