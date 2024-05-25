Врачи назвали три ошибки на завтрак, которые отнимают здоровье

Врачи перечислили три частые ошибки в первый прием пищи, которые могут принести организму больше вреда, чем пользы.
Первая ошибка — это употребление простых углеводов. Организм не получаете необходимых полезных веществ, кроме того, человек начинает набирать лишний вес. Эксперты рекомендовали вместо углеводов употреблять на завтрак белки, клетчатку и полезные жиры, передает здоровое-питание.рф.
Вторая ошибка связана непосредственно с употреблением на завтрак сладкого. Первый прием пищи с высоким содержанием сахара (например, кофе с шоколадкой или пирожное) является серьезным провокатором лишнего веса.
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Третья ошибка — отказ от завтрака или перенос его «на потом». В результате такой подход может привести к развитию ожирения.