Мотофестиваль Baltic Rally пройдет в Выборге в середине июля

Традиционный мотофестиваль Baltic Rally в четвертый раз соберет любителей байков в Выборге с 18 по 21 июля.

В этом году в рамках Baltic Rally пройдет межгосударственный патриотический мотопробег по маршруту «Брест — Выборг» в честь годовщин освобождения Беларуси и Выборга, а также 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Общая протяженность исторического мотопробега — 1300 километров. Старт запланирован на 16 июля от Брестской крепости.

В остановочных городах будут организованы экскурсии и концерты. В связи с Годом семьи на фестивале проведут четыре мотоциклетные свадьбы, а важной частью фестиваля станет патриотическая акция «Бессмертный мотополк» — объезд военных мемориалов с фотографиями ветеранов. Кроме того, все дни фестиваля будут выступать лучшие российские коллективы с мировыми хитами.

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В прошлом году фестиваль посетило 32 000 человек из 14 стран мира.