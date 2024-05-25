Порох и патроны нашли у ранее судимого жителя поселка Песочный

Вечером 22 мая в полицию поступило сообщение, что от дома по Новгородской улице в поселке Песочный в Петербурге мужчину пытались насильно посадить в автомобиль.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Прибывший на место наряд обнаружил 37-летнего безработного, который находился в состоянии сильного опьянения. В ходе осмотра дома был обнаружен металлический ящик для хранения оружия, в котором находились шесть металлических банок, два коробчатых магазина для травматического оружия и охотничьи патроны. Полицейским мужчина рассказал, что боеприпасы принадлежали его покойному отцу.

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Экспертиза показала, что в банках оказался бездымный порох массой 784,9 гр. Возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и хранение и сбыт наркотиков.