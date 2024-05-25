Сергей Перминов: сотрудничество России и Белоруссии развивается довольно успешно, особенно в сфере безопасности

Президент России с двухдневным рабочим визитом прибывал в Минске. Обсуждали вопросы безопасности, экономики.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов рассказал «Общей газете Ленинградской области», как Запад и «компания» оценят эти переговоры, и будут ли у них поводы для беспокойства.

«Сотрудничество с белорусской стороной развивается довольно успешно по всем направлениям. Нашими странами накоплен немалый положительный опыт. В настоящее время идет последовательная реализация планов, которые призваны улучить жизнь наших граждан. Президенты регулярно общаются, что позволяет оперативно решать основные вопросы повестки», — отметил Сергей Перминов.

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Сенатор добавил, что углубленное взаимодействие в сфере безопасности продиктовано ситуацией в Европе.