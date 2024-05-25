От укусов клещей с начала сезона пострадали почти 2000 жителей Ленобласти

В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратился 1846 человек, среди них 435 детей. Это превышает среднемноголетний уровень на 4,2%.

Пострадавшие есть во всех районах Ленобласти, но больше всего их в Гатчинском — 311 человек, Тихвинском — 281, Киришском — 177, Волховском – 147, Тосненском — 142, Бокситогорском — 132, Всеволожском – 128 и Подпорожскком районах – 114 человек.

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