Автомобиль и автобус с пассажирами столкнулись в Приозерском районе

В экстренные службы 25 мая около 15:30 сообщили о ДТП на съезде с Новоприозерского шоссе на деревню Раздолье в Приозерском районе.

На место выезжала дежурная смена 143-й пожарной части. Четверо спасателей отключили аккумуляторы машин.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля LADA Largus с пассажирским ПАЗ. В автобусе находились восемь человек, они самостоятельно покинули транспорт. Информация о пострадавших не поступала.