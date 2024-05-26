Автомобиль и автобус с пассажирами столкнулись в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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ДТП (2)
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы 25 мая около 15:30 сообщили о ДТП на съезде с Новоприозерского шоссе на деревню Раздолье в Приозерском районе.

На место выезжала дежурная смена 143-й пожарной части. Четверо спасателей отключили аккумуляторы машин.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля LADA Largus с пассажирским ПАЗ. В автобусе находились восемь человек, они самостоятельно покинули транспорт. Информация о пострадавших не поступала.

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24.05.2022 2552
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