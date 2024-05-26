Дом с людьми взорвался в Лужском районе

В экстренные службы 25 мая около 17:30 сообщили об обрушении двухэтажного дома в деревне Чолово в Лужском районе. В качестве причины случившегося, предварительно, рассматривается неосторожное обращение с газовым баллоном.

Женщина находилась на втором этаже, когда мужчина пошел в подвал поменять газовый баллон, который использовался для приготовления пищи. Затем произошел взрыв.

Под завалами оперативно нашли и госпитализировали 65-летнюю женщину. Поиски ее 58-летнего супруга продолжались и после полуночи, его тело нашли уже 26 мая.