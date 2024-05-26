Добровольцев нацгвардии предлагают освободить о уплаты транспортного налога в Ленобласти

Речь идет о гражданах, пребывающих в добровольческих формированиях в зоне Специальной военной операции

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, проект областного закона депутатов фракции «Единая Россия» Михаила Коломыцева и Андрея Гардашникова «О внесении изменений в статью 3 областного закона «О транспортном налоге» поддержан в первом чтении постоянной комиссией по бюджету и налогам и будет вынесен на ближайшее пленарное заседание регионального парламента.

Депутаты предлагают освободить от уплаты транспортного налога граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ. Льгота распространяется на одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощность двигателя до 250 лошадиных сил, мотоцикл, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство).

Как следует из обоснования, в настоящее время войска нацгвардии России принимают непосредственное участие в СВО. ФЗ № 639-ФЗ, вступившим в силу 25 декабря 2023 года, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ наделена полномочиями по созданию и применению добровольческих формирований. Предусмотрено внесение в законодательство изменений, которые позволят распространить на добровольцев Росгвардии и членов их семей такой же объем социальных гарантий и льгот, который предоставляется добровольческим формированиям Минобороны России.

«К законопроекту нет замечаний, но есть предложение в рамках второго чтения дополнить его категорией лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции, которая также отнесена к ветеранам боевых действий», — отметил председатель комиссии Николай Пустотин («Единая Россия»).

Предлагается распространить налоговую льготу на период с 1 января 2023 года. Согласно заключению Контрольно-счетной палаты Ленобласти, объем выпадающих доходов бюджета в результате предоставления налоговых льгот по транспортному налогу физическим лицам составил в 2022 году 250,5 млн рублей, с 2023 года оценивается приблизительно в 250,6 млн рублей ежегодно.

По итогам обсуждения комиссия по бюджету и налогам рекомендовала Законодательному собранию принять законопроект в первом чтении.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.