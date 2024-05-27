Стало известно, каким может быть минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ

Как сообщает РИА «Новости», из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы следует, что минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей.

«…Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России», – указано в документе

По данным Росстата, в январе среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 75 034 рубля.