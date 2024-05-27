Мужчина утонул в карьере Гатчинского района

В карьере в деревне Новинка Гатчинского района 25 мая утонул мужчина. На место происшествия отправился поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург.

Водолазы провели поисковые работы в карьере, нашли тело погибшего, доставили на берег и передали полицейским. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства смерти мужчины.

Карьер около деревни Новинка не входит в зону патрулирования спасателей. Жителей и гостей Ленинградской области попросили не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и следить за детьми.