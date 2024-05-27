Между Финляндским вокзалом и Всеволожском каждые 15 минут начала ходить электричка

Сегодня, в День Рождения Санкт-Петербурга, был дан старт электричке, соединяющей станцию Мельничный ручей с Финляндским вокзалом

В первом поезде прокатились губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и гендиректор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

По будням электрички будут ходить каждые 15 минут:

— от станции Мельничный Ручей — с 6:15 до 10:00,

— от Санкт-Петербурга — с 16:25 до 19:55.

Дорога займет 38 минут, по маршруту в будние дни будет ездить 41 электричка.

Вместе с РЖД и Октябрьской железной дорогой продолжим разработку новых тактовых маршрутов: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал. В перспективе — 2025 год — тактовое движение в Сертолово, — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что ТПУ свяжет Сертолово с Финляндским вокзалом Петербурга, время в пути на «Ласточке» будет занимать около 30 минут. Начало строительства запланировано на 2025 год.