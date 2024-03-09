Строительство транспортно-пересадочного узла в Сертолово начнется в 2025 году

Строительство транспортно-пересадочного узла в Сертолово запланировано в 2025 году, сообщили РБК в региональном комитете по транспорту.

На реализацию проекта Ленобласть потратит 650 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 5,7 млрд руб. В этом году комитет разработает проектную документацию на подключение ТПУ к Выборгскому шоссе и на строительство улично-дорожной сети.

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В состав ТПУ войдут железнодорожная станция, пространство с кафе и магазинами, остановки общественного транспорта и парковка. ТПУ свяжет Сертолово с Финляндским вокзалом Петербурга, время в пути на «Ласточке» будет занимать около 30 минут.