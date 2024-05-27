Житель Карелии задержан за организацию нарколаборатории в Ленобласти

По подозрению в организации производства наркотиков в Приозерском районе Ленинградской области 26 мая задержан 43-летний житель Карелии.

Нарколабораторию подозреваемый организовал в доме на улице Ягодной в деревне Борисово. Во время обысков там обнаружено 0,23 грамма готового синтетического вещества, весы, канистры, колбы и специальная посуда.

Заведено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток и изолирован в камере.