Житель Карелии задержан за организацию нарколаборатории в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в организации производства наркотиков в Приозерском районе Ленинградской области 26 мая задержан 43-летний житель Карелии.

Нарколабораторию подозреваемый организовал в доме на улице Ягодной в деревне Борисово. Во время обысков там обнаружено 0,23 грамма готового синтетического вещества, весы, канистры, колбы и специальная посуда.

Заведено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток и изолирован в камере.

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26.12.2022 3474
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