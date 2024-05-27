ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета

Одноклассники и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) провели исследование* и узнали, на что россияне тратят деньги в преддверии лета.

По данным опроса ЮMoney, почти две трети россиян (62%) совершают покупки специально к лету. Самая популярная статья расходов – это новая одежда (20%), вторая по популярности – отпуск (14%). Ещё 11% респондентов планируют потратить больше всего на ремонт и благоустройство дома. Столько же покупают подарки на дни рождения, свадьбы и другие торжественные мероприятия, а 9% опрошенных увеличивают расходы на занятия спортом.

В соцсети ОК с приближением летнего сезона сильнее всего вырос интерес пользователей к контенту о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций о благоустройстве дома и участка выросло на 89% по сравнению с началом весны.

Также в этом месяце, по данным ЮKassa, увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности. С 1 по 20 мая в сегменте стройматериалов оборот вырос в два раза по сравнению с теми же числами февраля. Количество покупок возросло на 95%, число покупателей – на 66%, средний чек – на 17%, до 20 824 рублей. Оборот от продаж садовых материалов увеличился почти в три раза, количество покупок – более чем вдвое, покупателей стало на 31% больше, а средний чек вырос на 24% и составил 3 990 рублей.

По данным аналитиков ОК, вторая по популярности тема в соцсети – правильное питание и диеты (рост на 54%), а на третьем месте – идеи для отпуска (41%). Обновление гардероба к летнему сезону тоже интересует пользователей: просмотров публикаций о выборе и сочетании одежды стало на 25% больше.

ОК и ЮKassa также узнали, сколько респонденты готовы потратить на подготовку к лету. Большинство опрошенных (29%) планируют выделить на сезонные покупки не более 25 тысяч рублей, по 17% – 25-50 и 50-100 тысяч, по 11% – 100-250 и 250-500 тысяч. Ещё 10% опрошенных не планируют никаких дополнительных трат в преддверии летнего сезона, а 5% собираются заплатить более 500 тысяч рублей или не считают траты.

*Опрос проводился на сайте ЮMoney в мае 2024 года. В нём приняли участие более 1 тысячи пользователей на территории РФ.