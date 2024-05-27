Грозы, дожди и аномальная жара: какой погоды ждать в Ленобласти и Петербурге на этой неделе

Отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы будет фиксироваться на протяжении нескольких дней подряд. При этом прогнозируются и кратковременные дожди с грозами.

Согласно прогнозу синоптика Александра Колесова, на этой неделе в Петербурге и Ленобласти ожидается аномальная жара. Рост температуры начнется, по оценкам метеоролога, с 28 мая.

Потепление продолжается и уже с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону устанавливается аномально жаркая погода, — сообщил синоптик.

Однако повышение температуры будет сопровождаться осадками и грозой.

На этой неделе ждём кратковременные дожди, местами с грозами чуть ли не каждый день, — добавил Колесов.