Грозы, дожди и аномальная жара: какой погоды ждать в Ленобласти и Петербурге на этой неделе

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы будет фиксироваться на протяжении нескольких дней подряд. При этом прогнозируются и кратковременные дожди с грозами.

Согласно прогнозу синоптика Александра Колесова, на этой неделе в Петербурге и Ленобласти ожидается аномальная жара. Рост температуры начнется, по оценкам метеоролога, с 28 мая.

Потепление продолжается и уже с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону устанавливается аномально жаркая погода, —  сообщил синоптик.

Однако повышение температуры будет сопровождаться осадками и грозой.

На этой неделе ждём кратковременные дожди, местами с грозами чуть ли не каждый день, — добавил Колесов.
Вам будет интересно
Грозы, дожди и аномальная жара: какой погоды ждать в Ленобласти и Петербурге на этой неделе погода, Петербург, Ленобласть, Александр Колесов
У Ленобласти и Петербурга появится единый проездной билет
Воспользоваться им можно будет в метро, наземном общественном транспорте и в электропоездах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил внедрить единый проездной...
27.05.2024 79
Автор