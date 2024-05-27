У Ленобласти и Петербурга появится единый проездной билет

Воспользоваться им можно будет в метро, наземном общественном транспорте и в электропоездах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил внедрить единый проездной билет на территории 47-го региона и Санкт-Петербурга. Документом можно будет воспользоваться в метро, наземном общественном транспорте и в электропоездах.

Город уже сделал первый шаг, и мы готовы присоединиться, увязать эту систему и с железной дорогой, чтобы был единый проездной. Особенно важно, когда идет такое тактовое движение, большие потоки пассажиров приезжают, пересаживаются, например, на автобус или в метро, и людям не надо заново платить или доставать другую карточку, — цитирует Дрозденко пресс-служба областного правительства.