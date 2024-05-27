Ленобласть направила в библиотеки Енакиево более 4 тысяч книг

Библиотеки подшефного города комплектуются классикой, детскими книгами, специализированной литературой и многими другими жанрами.

В библиотеки подшефного Ленинградской области города Енакиево поступило более четырех тысяч книг. И это лишь часть плана по поставкам. Всего 47-й регион пополнит библиотечный фонд населенного пункта 47 тыс. печатных изданий.

Как поделилась начальник отдела культуры администрации городского округа Енакиево ДНР Любовь Себко, в библиотеки поступает самая разная печатная продукция, но основная масса: специализированная литература, классика и книги для детей.

До этого приходило много специализированной литературы по транспорту, экономике, строительству. Для студентов – это самое полезное! Много приходит художественной литературы: классики, детских книг. Пока не знаем, что прислали в этот раз – коробки пока не разобрали. Но книг много – около 4 или 5 тысяч, — рассказала Себко в беседе с Online47.