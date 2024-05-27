Мошенники научились взламывать Госуслуги россиян через их старые номера

Также аферисты могут заполучить доступ и к социальным сетям жертвы.
Мошенники могут получить доступ к персональным данным россиян, в том числе к Госуслугам и социальным сетям. Как заявил адвокат Жорин, это возможно, если аферисты смогут приобрести старые мобильные номера жертв.
Если человек не пользуется номером больше полугода, то договор автоматически расторгается (оператором), и через какое-то время номер может поступить в повторную продажу. Эти условия прописаны в договоре и проговариваются с абонентом заранее. Этим и пользуются мошенники, — отметил эксперт.
Узнают о таких номерах мошенники через специальные программы. Как только злоумышленники получают нужную информацию, они могут попытаться получить доступ к данным жертвы.
Адвокат советует всегда отвязывать старые номера от соцсетей и аккаунтов на других ресурсах.
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