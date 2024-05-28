Над Подмосковьем уничтожили малоразмерный воздушный шар

Автор: Гузель Галимова
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ.

«27 мая около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — сказали в ведомстве.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотный аппарат. Обломки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться. Никто не пострадал. Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением дома.

Как сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров, осколки БПЛА задели двух мужчин, которые находились неподалеку. Одного из них госпитализировали, угрозы жизни нет.

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