Военные вузы в России увеличили возраст поступления для бойцов СВО

В России для бойцов СВО повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет.

Также в этом году участникам СВО предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих. При этом бойцы и младшие командиры, получившие государственные награды во время боевых действий, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

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Кроме того, для всех категорий поступающих продлят срок подачи документов — с 1 мая до 20 июня.