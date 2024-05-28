Ленобласть отправила 600 кг корма для животных в приюты Енакиево

Из Ленинградской области в подшефный Енакиево отправилась первая гуманитарная помощь в рамках акции «Помоги дворняге».

В приюты отправлено 600 килограммов корма для бездомных животных.

Акцию запустили Управление ветеринарии Ленобласти и партия «Единая Россия». Участниками стали все неравнодушные жители региона. Акция продлится до конца 2024 года. Следующая отправка запланирована в первых числах июля.