Ленобласть отправила 600 кг корма для животных в приюты Енакиево

Автор: Гузель Галимова
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Из Ленинградской области в подшефный Енакиево отправилась первая гуманитарная помощь в рамках акции «Помоги дворняге».

В приюты отправлено 600 килограммов корма для бездомных животных.

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Фото: управление ветеринарии Ленобласти

Акцию запустили Управление ветеринарии Ленобласти и партия «Единая Россия». Участниками стали все неравнодушные жители региона. Акция продлится до конца 2024 года. Следующая отправка запланирована в первых числах июля.

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