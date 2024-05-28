СДЭК третьи сутки не может возобновить работу

СДЭК уже третьи сутки не может возобновить работу из-за технического сбоя, приложение и сайт недоступны, сообщили в компании.

«Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас… По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — говорится в пресс-релизе СДЭКа.

Утром 26 мая сервис приостановил обработку заказов, спустя день сайт СДЭК перестал открываться. В компании говорили, что причиной стали технические проблемы.

Вам будет интересно Минздрав предложил внести обезболивающее «Тапентадол» в список наркотических средств Министерство здравоохранения РФ предлагает внести обезболивающий препарат «Тапентадол» в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен. Соответствующий документ появился... 21.05.2024 136

27 мая ответственность за кибератаку взяла на себя международная хакерская группа Head Mare, передают РИА Новости.