В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на пьяного соседа с молотком

Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова с молотком напала на нетрезвого соседа у дома на проспекте Народного Ополчения в Петербурге.

Нападению предшествовала агрессивная перепалка – все попало на камеру домофона.

Видео: РенТВ

Соседа госпитализировали – врачи зафиксировали алкогольное опьянение и сотрясение мозга. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Он. уже написал заявление в полицию.

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Сама девушка рассказала паблику «Мэш на Мойке», что это стало «последней каплей» — Александра шесть лет терпела шум под окнами и воевала из-за этого с соседом, который подобным образом отвечал на все её замечания.