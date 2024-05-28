В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на пьяного соседа с молотком

Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова с молотком напала на нетрезвого соседа у дома на проспекте Народного Ополчения в Петербурге.
Нападению предшествовала агрессивная перепалка – все попало на камеру домофона.
Видео: РенТВ
Соседа госпитализировали – врачи зафиксировали алкогольное опьянение и сотрясение мозга. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. Он. уже написал заявление в полицию.
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