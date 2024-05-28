В Петербурге девушка получила ожог 80% тела после солнечных ванн

В Петербурге 21-летняя студентка университета гражданской авиации решила позагорать и попала в реанимацию.
Студентка провела на послеобеденном солнцепеке около полутора часов. После этого его госпитализировали с ожогами 80% тела первой степени и ожогами 2% тела второй степени. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
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