В Петербурге девушка получила ожог 80% тела после солнечных ванн

В Петербурге 21-летняя студентка университета гражданской авиации решила позагорать и попала в реанимацию.

Студентка провела на послеобеденном солнцепеке около полутора часов. После этого его госпитализировали с ожогами 80% тела первой степени и ожогами 2% тела второй степени. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

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Обстоятельства произошедшего выясняются.