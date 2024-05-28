Биолог объяснил, почему выращивание ипомеи трехцветной запрещено в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Как оказалось, растение содержит опасные вещества.

За выращивание ипомеи трехцветной на даче россиянам будет грозить реальная уголовная ответственность. За размножение растения в больших масштабах закон предусматривает до восьми лет колонии.

Как объяснил биолог, запрет на выращивание этого цветка связан с тем, что в нем содержатся опасные вещества.

Распространено это растения практически везде. В советское время его выращивали как декоративный, для красоты, а потом он много где просто одичал. Вьюнки, как и вообще лианы, часто содержат яды. Вот и этот содержит галлюциноген. Но в мизерных количествах, — рассказал эксперт порталу Runews24.
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