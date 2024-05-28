Юрий является профессиональным военным, прошедшим ни одну горячую точку. Несмотря на серьезный возраст, боец отправился в зону СВО без раздумий.

Фонд «Ленинградский рубеж» пообщался с военнослужащим, проходящим службу в составе батальона БАРС. Юрий является ветераном ОМОНа, прошедшим ни один военный конфликт. Боец один из тех, кто сдерживал контрнаступление ВСУ в прошлом году под Запорожьем.

Попал я в батальон БАРС — боевой армейский резерв страны. Там как раз собираются отставные военные, которые даже после ухода на пенсию хотят внести вклад в историю родной страны. Ошибочно думать, что все решится само собой, — рассказал Юрий.

Ветеран отмечает, что не смог остаться в стороне после начала спецоперации, особенно зная, что там находятся, в том числе и молодые неопытные парни.

Так сложилось, у двух моих друзей погибли сыновья на фронте. Тогда понял, что пока я в силе, должен встать на защиту России, чтобы больше не гибли чьи-либо молодые сыновья, — поделился собеседник.