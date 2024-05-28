Суд оставил блогера Блиновскую в СИЗО

«Королева марафонов» будет находиться под стражей еще месяц.
Первый апелляционный суд рассмотрел жалобу блогера Елены Блиновской на Мосгорсуд и признал арест «королевы марафонов» законным. Ближайший месяц подозреваемая в неуплате налогов проведет под стражей.
При этом арест на имущество Блиновской уже снят для его последующей реализации. Это было сделано для того, чтобы возместить ущерб, принесенный государству.
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