Путин: легитимной на Украине остается только власть Верховной Рады и ее спикера

Президент России поставил под сомнение легитимность главы киевского режима.
На текущий момент легитимной на Украине является только власть Верховной Рады и ее спикера, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только парламента, но не президента.
Путин в ходе пресс-конференции 28 мая добавил, что нужно проводить серьезный анализ по вопросу легитимности президента Украины. Однако предварительные оценки показывают, что единственной законной властью на Украине является лишь парламент и его спикер.
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