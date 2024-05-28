Путин: легитимной на Украине остается только власть Верховной Рады и ее спикера

Президент России поставил под сомнение легитимность главы киевского режима.

На текущий момент легитимной на Украине является только власть Верховной Рады и ее спикера, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только парламента, но не президента.

Путин в ходе пресс-конференции 28 мая добавил, что нужно проводить серьезный анализ по вопросу легитимности президента Украины. Однако предварительные оценки показывают, что единственной законной властью на Украине является лишь парламент и его спикер.