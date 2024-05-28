Суд озвучил приговор мужчине, ограбившему девушку в Петербурге на 120 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Ближайшие пять лет злоумышленник проведет в колонии.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Джасурбека Тоштемирова, признанного судом виновным в совершении разбойного нападения. Инцидент произошел еще 16 ноября 2022 года в одном из домов на улице Заречной.

Как установил суд, преступник, находясь на лестничной площадке 21-го этажа, совершил нападение на девушку с целью хищения ее имущества. Угрожая потерпевшей, он потребовал передать ему мобильный телефон и наушники.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, жертва выполнила требования нападавшего и отдала ему свои вещи. Ущерб от действий злоумышленника превысил 120 тысяч рублей.

В ходе следствия похищенное имущество было возвращено потерпевшей. С учетом позиции обвинителя суд признал Тоштемирова виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 40 тысяч рублей. Также удовлетворены требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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