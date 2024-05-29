Подросток напал с ножом на продавца круглосуточного магазина в Никольском

В Тосненском районе Ленобласти восьмиклассник напал с ножом на продавщицу круглосуточного магазина ради семи тысяч рублей.

28 мая около 03:40 подросток зашел в круглосуточный продуктовый магазин, резко достал нож и начал яростно им размахивать, требуя деньги. После чего скрылся. Преступнику удалось похитить 7000 тысяч рублей.

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В тот же день его задержали, им оказался 14-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Продавщица отделалась легкими ранениями.